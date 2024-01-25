Далалоян: бывают моменты, когда жене не хватает внимания

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, как часто обижается на него супруга.

«В большинстве случаев она проявляет понимание, выдержку, и за это я её очень ценю и люблю. Все мы не роботы. Бывают моменты, когда ей не хватает внимания и хочется, чтобы муж побольше находился дома. Но каждый мужчина в первую очередь кормилец в семье. Он несёт ответственность за неё и должен делать всё для благополучия близких. Если и бывают моменты, когда она обижается, то они длятся недолго.

Мы быстро находим точки соприкосновения и разрешаем наши споры и недопонимания. Оля тоже 20 лет занималась танцами и знает, сколько нужно труда, усилий и терпения для достижения вершины. И это нам помогает становиться лучше день ото дня», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян объяснил, когда ему мешает излишняя ответственность.