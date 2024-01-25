RT в Telegram
Подпишись

Далалоян: бывают моменты, когда жене не хватает внимания

Короткая ссылка
Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, как часто обижается на него супруга.
Далалоян: бывают моменты, когда жене не хватает внимания
  • Gettyimages.ru

«В большинстве случаев она проявляет понимание, выдержку, и за это я её очень ценю и люблю. Все мы не роботы. Бывают моменты, когда ей не хватает внимания и хочется, чтобы муж побольше находился дома. Но каждый мужчина в первую очередь кормилец в семье. Он несёт ответственность за неё и должен делать всё для благополучия близких. Если и бывают моменты, когда она обижается, то они длятся недолго.

Мы быстро находим точки соприкосновения и разрешаем наши споры и недопонимания. Оля тоже 20 лет занималась танцами и знает, сколько нужно труда, усилий и терпения для достижения вершины. И это нам помогает становиться лучше день ото дня», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян объяснил, когда ему мешает излишняя ответственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить