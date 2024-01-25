Далалоян: излишняя ответственность мне порой мешает

Российский гимнаст Артур Далалоян объяснил, когда ему мешает излишняя ответственность.

«Наверное, это ответственность. Хотя это качество мне порой мешает. В определённый момент я понял — важно отвечать за свою работу, слова, обещания, даже если это мелочь, за любой поступок в жизни. Над этим я работаю всегда. Иногда даже получается излишне, с перебором.

Никаких безответственных поступков вспомнить не могу. Стараюсь максимально ответственно относиться ко всем делам, как в семье, так и на тренировках, в соревнованиях, других вещах. И когда забываешь о каких-то договорённостях, то становится очень стыдно. Особенно если это касается близких. Но иногда бывают очень большие объёмы работы: нужно посетить много мероприятий или идёт сложный этап подготовки, и просто не знаешь, как всё успеть. И в такие моменты всю ответственность приходится перекидывать на Олю. Однако мы оба люди из спорта, и понимаем, как важно в подобных ситуациях сплачиваться, оказывать взаимоподдержку, взаимопонимание и заменять друг друга. У нас это вроде бы неплохо получается», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян ответил, какой его самый нелюбимый снаряд в спортивной гимнастике.