Далалоян назвал коня самым нелюбимым снарядом в спортивной гимнастике

Российский гимнаст Артур Далалоян ответил, какой его самый нелюбимый снаряд в спортивной гимнастике.

«Мне всегда плохо давался конь. И дело не в том, что я делал его коряво или падал. Оценки на нём всегда были самые низкие. Не знаю, как я до медалей добирался с таким «просадочным» конём. Но ценность данного снаряда всё равно гораздо выше. И я с благодарностью отношусь к нему, потому что он учит усидчивости и системности: каждодневной, рутинной работе. По крайней мере, меня. Если я прихожу и через не хочу заставляю себя делать базовый школьный подход плюс ещё некоторые элементы, которые нестабильны, то затем всё многоборье складывается хорошо.

На остальных снарядах получается лучше. К тому же удаётся контролироваться эмоции и в экстренных ситуациях держать себя в руках. Поэтому за многие свои достижения, медали я благодарен коню», — заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

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