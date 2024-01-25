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Далалоян: травма ахилла теперь будет постоянно напоминать о себе

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ахилла.
Далалоян: травма ахилла теперь будет постоянно напоминать о себе
  • Gettyimages.ru

«Эта травма теперь будет постоянно напоминать о себе. За ахиллом нужно следить. Ведь когда сухожилие разрывается и потом его сшивают, оно всё равно становится жёстче, чем на здоровой ноге. И приходится значительно внимательнее относиться к этому, прислушиваться к себе. Если чувствуешь во время тренировки дискомфорт, то нагрузку надо снимать.

Лучше лишний раз сходить к врачу и пройти физиотерапию, немного подлечиться. После этого всё восстанавливается. Что касается всего остального, то сейчас, слава богу, никаких других дискомфортных моментов нет. Получается в полную силу работать и, самое главное, всю шестёрку (снарядов — RT)», — заявил российский гимнаст RT.

Полностью интервью с Далалояном читайте на сайте RT.

Ранее Далалоян заявил, что не намерен завершать карьеру по окончании олимпийского сезона.

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