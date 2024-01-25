Камельзон назвал грядущий матч Медведева и Зверева битвой характеров

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года между россиянином Даниилом Медведевым и немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Медведев и Зверев — игроки из топ-10. Если исходить из рейтинга, то фаворит этого матча именно Даниил. Но моё мнение таково, что это будет противостояние равных по силе теннисистов. Они оба воспитанники ещё той, советской школы, их тренеры успели передать им этот ценный опыт. Так что главную роль здесь будет играть не мастерство.

Нас ждёт противостояние характеров. Если Медведев — харизматичный и эмоциональный спортсмен, то Зверев, которого я знаю лично и много раз с ним общался, обладает твёрдым лидерским характером. Он способен сохранять спокойствие в таких важных матчах. Поэтому в полуфинале мы увидим, что окажется сильнее — харизма или хладнокровие», — заявил Камельзон RT.

Ранее Зверев высказался о грядущем матче с Медведевым.