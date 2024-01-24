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Зверев: Медведев немало надрал мне задницу за последний год

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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым.
Зверев: Медведев немало надрал мне задницу за последний год
  • Gettyimages.ru

«Да, Медведев немало надрал мне задницу за последний год или около того. Но, возможно, это будет именно то место… Имею в виду, я рассчитываю на поддержку всех вас, ребята. Вы знаете, мне нравится играть в Австралии», — сказал Зверев после игры на корте.

В четвертьфинале немец победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Матч Медведева со Зверевым состоится в ночь на 26 января.

Ранее Виктор Янчук высказал мнение, что Медведев должен победить Зверева в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.

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