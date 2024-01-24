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Янчук: Медведев должен обыграть Зверева в полуфинале Australian Open

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев должен победить немца Александра Зверева в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.
Янчук: Медведев должен обыграть Зверева в полуфинале Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Что касается полуфинала, то Даниил мог бы справиться и со Зверевым, и с Алькарасом. С немцем может быть чуть сложнее, поскольку он классический игрок и действует стабильнее. Плюс история взаимоотношений говорит в пользу Медведева. Вопрос в том, успеет ли он восстановиться физически, чтобы сыграть в таком же стиле», — цитирует Янчука РИА Новости.

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В 1/2 финала Медведев встретится с Александром Зверевым (Германия), который победил испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

Ранее Елена Веснина высказалась о шансах россиянина Даниила Медведева выйти в финал Открытого чемпионата Австралии.

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