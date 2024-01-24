Веснина: у Медведева самые высокие шансы на выход в финал Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о шансах россиянина Даниила Медведева выйти в финал Открытого чемпионата Австралии.

«Самые высокие. Думаю, Даниил каждый матч хочет выиграть и на каждом турнире ставит цель победить. И Australian Open для него, можно сказать, удачный ТБШ. И он себя чувствует комфортно на кортах Мельбурна», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее Кафельников заявил, что Медведев уже хорошо выступил на Australian Open.