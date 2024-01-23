На церемонии РАФ наградили лучших российских гонщиков 2023 года

В Москве состоялась торжественная церемония награждения Российской автомобильной федерации.

«Очень важно, что мы работаем все вместе. Только общими усилиями мы смогли добиться важного результата! В этом году появились новые серии, активно стали развиваться имеющиеся. К тому же мы сделали большое дело, добившись того, что Министерство спорта признало симрейсинг одной из дисциплин автоспорта – это привлечёт в спорт новые имена, из которых могут вырасти будущие чемпионы», — приводит слова президента РАФ Виктора Кирьянова пресс-служба организации.

20 января 2024 года состоялась Торжественная церемония награждения РАФ, на которой были вручены итоговые трофеи сезона 2023 чемпионам России, обладателям Кубка России и других статусов вплоть до Трофея РАФ в различных дисциплинах автоспорта, а также другие награды и дипломы за выдающиеся успехи и вклад в развитие автоспорта.

Ранее сообщалось, что гран-при Испании «Формулы-1» перенесли из Барселоны в Мадрид.