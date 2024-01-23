Гран-при Испании «Формулы-1» перенесли из Барселоны в Мадрид

Пресс-служба чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1» объявила о переносе Гран-при Испании с 2026 года из Барселоны в Мадрид.

Как сообщается на сайте «Формулы-1», соглашение о проведении Гран-при Испании, согласно которому в Мадриде будет построена новая трасса протяжённостью 5,47 км, которая будет включать в себя как уличные, так и неуличные участки, заключено до 2035 года.

Ожидается, что новая трасса сможет принимать более 110 тыс. болельщиков в день, а со временем планируется увеличение пропускной способности стадиона до 140 тыс. человек в день.

По прогнозам, на преодоление квалификационного круга потребуется 1 минута 32 секунды.

Гран-при Испании проводится с 1951 года.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1», немецкий гонщик Михаэль Шумахер может впервые появиться на публике после тяжёлой травмы головы.