Corriere della Sera: Шумахер летом может впервые после травмы головы появиться на людях

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер может впервые появиться на публике после тяжёлой травмы головы.

Как сообщает Corriere della Sera, свадьба дочери Шумахера Джины Марии с Иэном Бетке запланирована на конец лета. Торжество состоится на вилле на Мальорке.

По информации источника, полной уверенности, что он посетит мероприятие, нет.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Ранее Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью.