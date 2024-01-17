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Corriere della Sera: Шумахер летом может впервые после травмы головы появиться на людях

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер может впервые появиться на публике после тяжёлой травмы головы.

Как сообщает Corriere della Sera, свадьба дочери Шумахера Джины Марии с Иэном Бетке запланирована на конец лета. Торжество состоится на вилле на Мальорке. 

По информации источника, полной уверенности, что он посетит мероприятие, нет.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Ранее Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью.

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