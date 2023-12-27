Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
- Gettyimages.ru
«Этот случай изменил нашу семью. Жизнь иногда несправедлива. Ему часто везло в жизни, но произошёл трагический инцидент. Новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё, как раньше», — цитирует Ральфа Bild.
В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.
Ранее сообщалось, что главного редактора немецкого журнала уволили за фейковое интервью с Шумахером.