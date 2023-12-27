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Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля, семикратного чемпиона мира.
Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
  • Gettyimages.ru

«Этот случай изменил нашу семью. Жизнь иногда несправедлива. Ему часто везло в жизни, но произошёл трагический инцидент. Новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё, как раньше», — цитирует Ральфа Bild.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Ранее сообщалось, что главного редактора немецкого журнала уволили за фейковое интервью с Шумахером.

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