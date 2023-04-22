Главного редактора немецкого журнала уволили за фейковое интервью с Шумахером

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Главного редактора немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн уволили за фейковое интервью с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.
Главного редактора немецкого журнала уволили за фейковое интервью с Шумахером
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Mason

Об этом сообщается на официальном сайте издательства Funke Mediengruppe.

«Funke приносит извинения семье Михаэля. Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться», — говорится в заявлении.

Журнал опубликовал интервью с Шумахером, который не появлялся на публике с 2013 года. Позднее выяснилось, что статья была сгенерирована чат-ботом с искусственным интеллектом.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Ранее бывший менеджер Шумахера раскритиковал семью немца за враньё о состоянии семикратного чемпиона.

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