Бывший менеджер Шумахера раскритиковал семью немца за враньё о состоянии семикратного чемпиона

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, призвал семью немца перестать врать о состоянии здоровья знаменитого гонщика.

«Мне больно от происходящего. Я сотни раз пытался связаться с женой Михаэля Коринной, но она не отвечает. Я звонил Жану Тодту и спрашивал, могу ли я навестить Михаэля, когда он находился ещё в больнице, но он сначала просил подождать, а потом перестал отвечать. Меня просто убрали, сказав, что слишком рано навещать Михаэля. Что же, теперь, возможно, уже слишком поздно. Прошло девять лет, и не пора ли им просто сказать, как обстоят дела?» — приводит слова Вебера Gazzetta dello Sport.

Он заявил, что сам всегда пытался оградить частную жизнь Шумахера от посторонних, однако сейчас все слышат только враньё. По его словам, семикратный чемпион был для него как сын, и ему всё так же больно о нём думать.

Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году. Немец стал семикратным чемпионом мира в составе Benetton (2) и Ferrari (5). Пилот завершил карьеру в королевском классе в 2012 году. За 19 сезонов он завоевал 91 победу и 155 подиумов.

В декабре 2013 года Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Ранее сообщалось, что пилот Alpine Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера по самой длительной карьере в «Формуле-1».