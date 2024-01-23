Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрз» и «Чикаго Блэкхоукс».

«Я считаю своё участие в открытии игры огромной ошибкой. Прошу прощения у украинцев, болельщиков, которые меня поддерживают, и всех, кого разочаровал своими действиями», — написал Гашек в социальной сети.

Экс-голкипер пообещал, что подобное не повторится.

«Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу», — подытожил он.

58-летний чех регулярно критикует НХЛ за выступление игроков из России.

Ранее Гашек предостерёг российских хоккеистов от фотографирования с президентом России Владимиром Путиным.