Гашек извинился перед украинцами за участие в открытии матча НХЛ
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- © Petr David Josek
«Я считаю своё участие в открытии игры огромной ошибкой. Прошу прощения у украинцев, болельщиков, которые меня поддерживают, и всех, кого разочаровал своими действиями», — написал Гашек в социальной сети.
Экс-голкипер пообещал, что подобное не повторится.
«Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу», — подытожил он.
58-летний чех регулярно критикует НХЛ за выступление игроков из России.
Ранее Гашек предостерёг российских хоккеистов от фотографирования с президентом России Владимиром Путиным.