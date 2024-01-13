Гашек предостерёг российских хоккеистов от фотографирования с Путиным

Бывший голкипер московского «Спартака»и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек прокомментировал фотографию российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях.

«Наверное, некоторым российским хоккеистам не нравятся мои слова. Не смотрите и не слушайте это. Знаю, что есть такие, как Овечкин, но будьте осторожны все, у кого ещё есть фотография с Путиным в соцсетях. По-видимому, это указывает на то, что Александр поддерживает президента России», — заявил Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.

58-летний чех регулярно критикует НХЛ за выступление хоккеистов из России.

Ранее Гашек заявил, что НХЛ должна заплатить за то, что позволяет российским хоккеистам играть на таком уровне.