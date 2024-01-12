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Гашек раскритиковал НХЛ из-за выступлений российских хоккеистов

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за выступлений российских хоккеистов.
Гашек раскритиковал НХЛ из-за выступлений российских хоккеистов
  • AP
  • © Petr David Josek

«Мы не трогаем российских игроков. Они ничего не решают. Это полный провал НХЛ, которая позволяет россиянам выступать на этом уровне и рекламировать СВО. НХЛ должна заплатить за это», — написал Гашек в соцсетях.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. 

Ранее Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам.

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