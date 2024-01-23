Суперлигу планируется запустить в сентябре 2025 года

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри рассказал, когда организация планирует запустить проект.

«Мы могли бы начать турнир завтра, но цель состоит в том, чтобы провести новое соревнование в сентябре 2025 года. Причём сделать это с лучшими командами Европы, в том числе с английскими клубами», — цитирует Лаграри Ouest France.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

27 декабря президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал возможное участие российских клубов в Суперлиге. По его словам, если будет какое-то обращение, то организация проанализирует его на предмет соответствия уставам Российского футбольного союза и УЕФА.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии А будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон.