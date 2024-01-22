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На стадионе «Ростова» появилась надпись в поддержку жителей Донецка

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Руководство клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» приняло решение морально поддержать жителей Донецка.

На фасаде домашнего стадиона демонстрируется надпись со словами соболезнования семьям погибших в результате обстрела одного из районов города, сообщает Telegram-канал Shot.

«Донецк, скорбим вместе с вами», — говорится в послании.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Ранее сообщалось, что председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку, о чём заявила его официальный представитель Моника Грейли.

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