Председатель ГА ООН осудил удар ВСУ по Донецку

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку, заявила его официальный представитель Моника Грейли.

«Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке», — сказала она РИА Новости.

Фрэнсис призывает к «полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права», добавила она.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.