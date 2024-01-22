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Председатель ГА ООН осудил удар ВСУ по Донецку

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Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил удар ВСУ по Донецку, заявила его официальный представитель Моника Грейли.
Председатель ГА ООН осудил удар ВСУ по Донецку
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Председатель Генассамблеи осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе в городе Донецке», — сказала она РИА Новости.

Фрэнсис призывает к «полному соблюдению международного права, в том числе международного гуманитарного права», добавила она.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

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