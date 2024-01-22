Аршавин: Круговому по максимуму создадут комфортные условия в «Зените-2»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе защитника Данила Кругового во вторую команду.

«Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твоё место берём игрока». В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о дебюте нападающего Педро.