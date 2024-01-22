Янчук: были сомнения в готовности Калинской играть успешно на Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российской теннисистки Анны Калинской в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Анна на слуху последние три-четыре года, но спортивного взрыва от неё мы ещё не наблюдали. Сегодня она впервые заявила о себе настолько серьёзно — ведь прежде не пробивалась в столь высокие стадии турниров Большого шлема. Мастерства ей не занимать — оно у Калинской было и прежде, но не получалось выстрелить. Признаюсь, были сомнения о готовности Калинской играть успешно на Australian Open. Это первый в году престижный крупный турнир, времени на подготовку крайне мало, и на первый план выходит способность и умение игроков поймать свой пик формы. В данный период сезона случайностей больше, чем, условно говоря, в середине», — заявил Янчук RT.

Также специалист высказался о возрасте россиянки.

«Анне уже 25 лет, но ещё не поздно выйти на свой лучший уровень. Давайте вспомним пример китаянки На Ли, которая выиграла турнир Большого шлема в достаточно преклонном по теннисным меркам возрасте. Вера в себя у Калинской должна выйти на новый уровень, а это, в свою очередь, ключевой фактор для прогресса. Сегодняшний успех — та ступенька, которой ей не хватало», — добавил он.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский назвал большим успехом для Калинской выход в четвертьфинал Australian Open.