Ольховский: для Калинской выход в четвертьфинал Australian Open — большой успех

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянки Анны Калинской в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с итальянкой Ясмине Паолини.

«Для Калинской выход в четвертьфинал Australian Open — большой успех. Правда, Паолини обыграла на предыдущей стадии Блинкову, на месте которой должна была быть Рыбакина. Сложись всё так, была бы совсем другая история. В любом случае Калинская — молодец, она показывает стабильный и быстрый теннис. Также надо отметить, что обе соперницы впервые играли на такой стадии турнира и тут скорее была борьба с нервами: кто лучше с ними справится, тот и пройдёт дальше. Как мне кажется, у женщин, от десятки и дальше, сегодня может победить любая», — заявил Ольховский RT.

Ранее Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с португальцем Нуну Боргесом.