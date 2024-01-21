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Белоус считает, что «Зенит» несёт репутационные потери в ситуации с Круговым

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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о переходе защитника санкт-петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.
Белоус считает, что «Зенит» несёт репутационные потери в ситуации с Круговым
  • РИА Новости

«В этой ситуации «Зенит» несёт репутационные потери. Надо было за год предлагать контракт Данилу, если клубу он действительно был нужен. Затягивали переговоры — значит, должны быть готовы к тому, что футболист и его агент не сидят на месте», — приводит его слова «РБ Спорт».

По мнению Белоуса, менеджмент сине-бело-голубых совершил ошибку в ситуации с защитником.

«То, что «Зенит» хочет наказать игрока, отправив его во вторую команду, — это по меньшей мере некрасиво. ЦСКА надо постараться взять Кругового в аренду. Если клуб денег не считает, значит, можно развести руками», — сказал он.

17 января московский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выразил желание, чтобы Круговой присоединился к команде во время зимнего трансферного окна.

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