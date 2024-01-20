Федотов: хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА уже этой зимой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы защитник «Зенита» в зимнее трансферное окно присоединился к московской команде.

«Сейчас у игрока действует контракт с «Зенитом», от нас немногое зависит. Если будет возможность, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже сейчас. Не знаю, насколько это осуществимо», — цитирует Федотова Bobsoccer.

25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

Ранее сообщалось, что Круговой провёл тренировку со второй командой «Зенита».