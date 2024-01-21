Роналду: когда я выступал за «Манчестер Юнайтед», люди считали меня потерянным

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём выступлении за «Манчестер Юнайтед».

«Если вы оглянетесь назад, то увидите, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, тогда люди действительно считали меня потерянным. Но правда заключается в том, что я сосредоточился и отлично провёл период в «Аль-Насре», поэтому и забил 54 гола за год», — приводит слова Роналду Record.

Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Последним клубом 38-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.