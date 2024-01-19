Геркус назвал Дзюбу выдающимся нападающим

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о желании нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы обойти легендарного игрока «Зенита» Александра Кержакова по забитым голам и стать лучшим бомбардиром в истории России.

«Конечно, Артём Дзюба может обойти Александра Кержакова по забитым голам до конца текущего сезона, это возможно. В пользу кого я сделаю выбор из них двоих? Всё же Кержаков мне ближе как земляк.

Можно ли будет назвать Дзюбу лучшим нападающим в истории России после его достижения? Он большой игрок и выдающийся нападающий, безусловно. Он забивал за разные клубы и с разными партнёрами — это не так просто. Не знаю насчёт лучшего, мне кажется, выражение «первый среди равных» подойдёт больше», — сказал Геркус RT.

Напомним, что сейчас на счету Дзюбы 229 забитых мячей, а у завершившего карьеру Кержакова — 233.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Дзюба сумеет стать лучшим бомбардиром в истории России.