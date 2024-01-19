Мостовой считает, что Дзюба сумеет стать лучшим бомбардиром в истории России
- РИА Новости
«Я думаю, что Артём должен догнать Александра по голам и превзойти его достижение, пять мячей — вполне достижимый показатель при оставшемся количестве матчей в чемпионате. За кого из них я переживаю больше? Не люблю сравнивать, у каждого поколения есть свои условности: кто-то шесть раз становился чемпионом России, а другой, например, одержал одну победу в Серии А, но для меня это будет весомее», — сказал Мостовой RT.
Ранее Дзюба допустил, что может стать актёром после окончания карьеры.