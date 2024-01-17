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Дзюба допустил, что может стать актёром после окончания карьеры

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не исключил, что после окончания карьеры футболиста станет служителем Мельпомены.
Дзюба допустил, что может стать актёром после окончания карьеры
  • РИА Новости

«После завершения карьеры игрока будешь тренером?» — «Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду. Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актёром», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

35-летний футболист назвал «интересным опытом» эпизодическую роль в фильме «Конец славы».

«Мне тяжело что-то новое даётся, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно», — заключил Дзюба.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Ранее Дзюба назвал «беспределом» признание Месси лучшим игроком ФИФА 2023 года.



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