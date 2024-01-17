Дзюба назвал «беспределом» признание Месси лучшим игроком ФИФА 2023 года

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) вручить чемпиону мира в составе сборной Аргентины Лионелю Месси приз лучшему игроку 2023 года.

«За гранью моего понимания. Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше это беспредел, зачем? Приз теряет свою значимость», — цитирует Дзюбу пресс-служба железнодорожников.

Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» признался, что отдал бы награду форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

«Но надо признавать: Холанд назабивал в Англии, самой тяжёлой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому Холанд или Кевин де Брюйне», — добавил Дзюба.

15 января стало известно, что Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил награду третий раз в карьере, ранее он был удостоен этого ценного приза в 2019 и 2022 годах.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА.