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Сёмин: Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА

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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о победе форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в номинации лучшему футболисту по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Сёмин: Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА
  • Gettyimages.ru
  • © Rodrigo Valle

«Голосование идёт в большей степени профессиональными людьми, которые близки к футболу. Думаю, сроки проведения чемпионата мира учитывались в 2023 году, потому Месси признан лучшим. Я считаю, что всё закономерно», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

15 января стало известно, что Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил данную награду третий раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 годах.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. 

Ранее сообщалось, что Месси не полетел на церемонию награждения ФИФА из-за подготовки к сезону.

 

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