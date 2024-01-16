Сёмин: Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о победе форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в номинации лучшему футболисту по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Голосование идёт в большей степени профессиональными людьми, которые близки к футболу. Думаю, сроки проведения чемпионата мира учитывались в 2023 году, потому Месси признан лучшим. Я считаю, что всё закономерно», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

15 января стало известно, что Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. Форвард получил данную награду третий раз в своей карьере, ранее он был удостоен этой награды в 2019 и 2022 годах.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Месси не полетел на церемонию награждения ФИФА из-за подготовки к сезону.