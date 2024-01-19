Дзюба — о бойкоте журналистов: вокруг футбола столько жёлтухи и хайпа

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил, почему перестал общаться с журналистами после матчей.

«Сейчас вокруг футбола столько жёлтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Ранее Дзюба допустил, что может стать актёром после окончания карьеры.