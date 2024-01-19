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Марадишвили заявил, что планирует выступать за сборную Грузии

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о желании выступать за сборную Грузии.
Марадишвили заявил, что планирует выступать за сборную Грузии
  • Gettyimages.ru

«Грузинский паспорт получил ещё в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Что повлияло на моё решение играть за Грузию? Взрослею, потихоньку переосмысливаю всё, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!» — приводит слова Марадишвили «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провёл за столичный клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

В конце декабря стало известно, что Марадишвили будет выступать за «Пари НН» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» будет покрывать 60% зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН».

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