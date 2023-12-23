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«Матч ТВ»: «Локомотив» будет покрывать 60% зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН»

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили перешёл в «Пари НН» на правах аренды.
«Матч ТВ»: «Локомотив» будет покрывать 60% зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Матч ТВ», в договоре об аренде полузащитника «Локомотива» в «Пари НН» у нижегородского клуба нет права выкупа.

По информации источника, московский клуб будет покрывать 60% личной зарплаты игрока.

Срок соглашения действует до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Марадишвили сыграл в 14 матчах за «Локомотив», забил один гол.

Ранее Мелик‑Гусейнов заявил о готовности клуба принять участие в проекте европейской Суперлиги.

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