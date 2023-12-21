«Пари НН» готов вступить в Суперлигу в 2025 году

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил о готовности клуба принять участие в проекте европейской Суперлиги.

«Будем добиваться, чтобы нас в Суперлиге заметили. Насколько я понимаю, турнир будет запускаться в 2025 году. Это для нас ориентир. В следующем сезоне я бы хотел, чтобы результаты команды были ещё лучше, чем в этом, а потом будем готовы биться за то, чтобы попасть в Суперлигу», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Ранее в УЕФА заявили, что не намерены препятствовать созданию Суперлиги.