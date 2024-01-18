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Мелик-Гусейнов заявил, что ему не понравился ни один матч «Пари НН» в нынешнем сезоне

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что нижегородская команда способна показывать более интересный футбол.
Мелик-Гусейнов заявил, что ему не понравился ни один матч «Пари НН» в нынешнем сезоне
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Может быть, покажусь странным, но мне не понравилась ни одна встреча. Я всё смотрю, вижу и анализирую, всецело растворён в этой истории. Однако есть чувство внутреннего неудовлетворения. Мы можем больше. Даже в тех противостояниях, где «Пари НН» одерживал победы, мы могли бы сыграть лучше», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

«Пари НН» по итогам 18 туров занимает с 24 очками девятое место в турнирной таблице.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что считает Дзюбу великим российским футболистом.



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