Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов считает Дзюбу великим российским футболистом
- РИА Новости
«Представляете «Пари НН», если бы зимой удалось договориться с Артёмом Дзюбой? Вполне. Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого», — заявил гендир нижегородского клуба.
Дзюба является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита». Также в его коллекции три победы в Кубке страны.
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Ранее Мелик-Гусейнов назвал болезненным переход Сулейманова из «Пари НН» в «Локомотив».