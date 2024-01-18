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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов считает Дзюбу великим российским футболистом

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба добился больших успехов в своей карьере.
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов считает Дзюбу великим российским футболистом
  • РИА Новости

«Представляете «Пари НН», если бы зимой удалось договориться с Артёмом Дзюбой? Вполне. Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого», — заявил гендир нижегородского клуба.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита». Также в его коллекции три победы в Кубке страны.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов назвал болезненным переход Сулейманова из «Пари НН» в «Локомотив».



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