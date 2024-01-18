Мелик-Гусейнов назвал болезненным переход Сулейманова из «Пари НН» в «Локомотив»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансфере нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

«Отъезд был болезненный, да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, даже если абстрагироваться от моей менеджерской деятельности. Но всему своё время. Считаю, всё было сделано правильно. У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития. Он уже забивает за «Локомотив». А клуб получил толчок для роста. Здесь выиграли все три стороны: и мы, и железнодорожники, и сам футболист», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока команды после поражения от «Ростова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).