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Мелик-Гусейнов назвал болезненным переход Сулейманова из «Пари НН» в «Локомотив»

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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансфере нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».
Мелик-Гусейнов назвал болезненным переход Сулейманова из «Пари НН» в «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Виталий Невар

«Отъезд был болезненный, да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, даже если абстрагироваться от моей менеджерской деятельности. Но всему своё время. Считаю, всё было сделано правильно. У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития. Он уже забивает за «Локомотив». А клуб получил толчок для роста. Здесь выиграли все три стороны: и мы, и железнодорожники, и сам футболист», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока команды после поражения от «Ростова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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