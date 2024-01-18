Мелик-Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока «Пари НН» после поражения от «Ростова»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока команды после поражения от «Ростова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё равно надо обязательно давать обратную связь сотрудникам. Тем же подчинённым всегда можно сказать: «Молодец, всё получилось». Это касается и футбола, и работы в офисе. Стараюсь поддержать ребят. Да, люди порой допускают ошибки, но кто из нас их не совершал? Например, после поражения от «Ростова» написал одному из игроков: «Ты молодой, у тебя всё получится». Нужно, чтобы человек не погружался в свои эмоции», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов высказался о рабочих отношениях с главным тренером клуба Сергеем Юраном.