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Мелик-Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока «Пари НН» после поражения от «Ростова»

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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока команды после поражения от «Ростова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мелик-Гусейнов вспомнил, как поддержал молодого игрока «Пари НН» после поражения от «Ростова»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Всё равно надо обязательно давать обратную связь сотрудникам. Тем же подчинённым всегда можно сказать: «Молодец, всё получилось». Это касается и футбола, и работы в офисе. Стараюсь поддержать ребят. Да, люди порой допускают ошибки, но кто из нас их не совершал? Например, после поражения от «Ростова» написал одному из игроков: «Ты молодой, у тебя всё получится». Нужно, чтобы человек не погружался в свои эмоции», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов высказался о рабочих отношениях с главным тренером клуба Сергеем Юраном.

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