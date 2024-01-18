Гендиректор «Пари НН»: если Юрану что-то не нравится — скажет в лоб, он не лезет за словом в карман

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отношениях с главным тренером клуба Сергеем Юраном.

«Конечно ощущаю, что он специально объясняет так, чтобы мне было непонятно. Я не вчера родился и всё понимаю. У меня богатый коммуникационный опыт. Отличительная черта Юрана заключается в том, что он не лезет за словом в карман. Если ему что-то не нравится — скажет в лоб. Если его, например, не устраивает, что подопечные спят на старых матрасах, он не постесняется пожаловаться. Мне это в нём нравится. С такими людьми намного проще. Не надо врать, юлить и закрывать глаза на какие-то вещи. Уважаю тренера за данное качество, и думаю, это взаимно. Все просьбы, о которых он говорил, офис отработал на 100%», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

Он также ответил на вопрос, высказывается ли Юран более эмоционально и открыто в его присутствии.

«За пять месяцев сотрудничества у нас не было ни одной истории, в которой он бы повёл себя резко, хотя в некоторые моменты ему приходилось тяжело, и я это видел. Тогда Юран был весь серый, постоянно смотрел в пол и очень переживал. Я давал ему обратную связь и ни разу не услышал в ответ чрезмерного проявления эмоций, взрыва. Сергей — человек с большим опытом и всё прекрасно понимает. Думаю, у него внутри нет каких-то специальных «фильтров», просто он такой. Он никогда не допустит оскорблений или резкости. Панибратства тоже нет. Нормальные полноценные рабочие отношения. На мой взгляд, большего и не требуется», — добавил функционер.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о тратах клуба.