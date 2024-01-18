Мелик-Гусейнов: бюджет «Нижнего Новгорода» — закрытая информация

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о тратах клуба.

«Это закрытая информация, но все, кто следит за футбольной жизнью, прекрасно знают, какой бюджет у клуба, и понимают, что мы далеко не лидеры по данному показателю. Считаю, бюджет не является суперважной составляющей. Куда значимее грамотное управление. Если опять провести параллель с медициной, можно открыть невероятный современный центр и набрать врачей-бездарей. Что там получит человек? То же самое в футболе. Деньги есть, и их нужно использовать эргономично, чтобы принимать правильные решения. Но и ценность помарки увеличивается. Одно дело ошибиться в «Нижнем Новгороде», а другое — в «Спартаке» или «Зените». Поэтому стараемся взвешивать каждый шаг. Хотя без осечек не обходится, и болельщики видят их на поле», — заявил Мелик-Гусейнов RT.

По его словам, он является сторонником того, чтобы клуб процветал.

«Если кто-то думает, что мы зарабатываем деньги на зрителях, то глубоко ошибается. Приведу простые цифры. Даже если на всех домашних матчах соберутся аншлаги, мы обеспечим от продажи билетов всего 9% суммарного дохода текущего бюджета. Этого недостаточно, чтобы «Нижний Новгород» покупал дорогих исполнителей и постоянно летал чартерами. Но люди нужны нам для создания химии в виде эмоций. Когда с трибун атлета поддерживают, он поневоле побежит быстрее, у него вырастут крылья за спиной», — добавил Мелик-Гусейнов.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее Мелик-Гусейнов высказался о российском футболе.