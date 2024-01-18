Мелик-Гусейнов: нам следует сделать всё, чтобы отечественный футбол оставлял позитивное впечатление

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о российском футболе.

«В нём много канонов и требований. С одной стороны, это хорошо, поскольку должны быть одинаковые правила для всех. С другой — присутствует некий элемент зашоренности. Допустим, мы видим реальную проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. Все клубы обязаны вывернуться наизнанку ради того, чтобы привлечь людей. Хорошо, что у «Зенита» есть замечательная арена с закрывающейся крышей. Но у остальных-то таких нет. Начинаешь раскачивать эту историю, генерировать креатив, зовёшь народ в рамках разумного, без пошлости. А не как бывало, когда грузили бюджетников в автобус и привозили. Этого не должно быть», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

Гендиректор «Пари НН» считает, что футбол в России нужно развивать.

«Нам следует сделать всё, чтобы отечественный футбол оставлял яркое позитивное впечатление. Людям надо напоминать о команде не дважды в месяц, когда играем дома, а ежедневно. Говорю на данную тему свободно, поскольку у меня большой опыт путешествий. Я посетил почти все страны мира. Иногда удавалось сходить и на матчи. Там народ реально обсуждает их, готовится к походу на встречу. Для них это настоящий праздник.

Футбол — отличное место, где можно получить эмоции и зарядиться позитивом, найти новых друзей. Здесь кипит жизнь, но большинство о ней не знает. Надо вернуть футбол в социум и сделать так, чтобы он заменил вечеринки. Нужно, чтобы люди получали удовольствие не на тусовках, а на играх. Как я уже сказал, российский футбол каноничен, и от части канонов необходимо избавляться», — сказал он.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее гендиректор «Пари НН» рассказал, какая первая мысль промелькнула в голове, когда узнал, что возглавит футбольный клуб.