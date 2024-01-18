Гендиректор «Пари НН»: в футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какая первая мысль промелькнула в голове, когда узнал, что возглавит футбольный клуб.

«Для меня это был своего рода разрыв шаблонов, ведь в последнее время я трудился на госслужбе. А до того так или иначе занимался организацией здравоохранения. Также у меня был свой консалтинговый бизнес. Большой спорт в моей жизни никогда не присутствовал. Хотя соприкасался с ним как болельщик или помощник при организации крупных мероприятий. В частности, я оказался задействован по определённым вопросам в проведении Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в России. Но речь о менеджменте не шла. Когда губернатор Глеб Никитин сделал предложение и объяснил, что клуб во мне нуждается, принял его и не пожалел», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

Гендиректор «Пари НН» признался, что мог отказаться от предложения.

«Это не какая-то пенсия, обещанная губернатором. Мол, поработал, иди теперь отдохни. Поверьте, в «Нижнем Новгороде» степень занятости настолько же высокая, как и на госслужбе. Приходим в офис в девять утра, уезжаем поздно вечером», — сказал он.

Полностью интервью с Мелик-Гусейновым читайте на сайте RT.

Ранее гендиректор «Пари НН» рассказал о продаже армянского полузащитника Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».