В «Пари НН» планируют согласовать с «Ференцварошем» пункт о проценте с перепродажи Севикяна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о продаже полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Пункт о проценте от перепродажи ещё не подписан, он в переговорной стадии. Но, вероятнее всего, процент от суммы следующего трансфера будет. Речь идёт о 7%», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

Как сообщает «Чемпионат», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока.

По информации «Спорт-Экспресса», Севикян покинет «Пари НН» за €1,1 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что каждый клуб планирует приобрести Севикяна у «Пари НН».