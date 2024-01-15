В «Пари НН» планируют согласовать с «Ференцварошем» пункт о проценте с перепродажи Севикяна
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«Пункт о проценте от перепродажи ещё не подписан, он в переговорной стадии. Но, вероятнее всего, процент от суммы следующего трансфера будет. Речь идёт о 7%», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.
Как сообщает «Чемпионат», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока.
По информации «Спорт-Экспресса», Севикян покинет «Пари НН» за €1,1 млн.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что каждый клуб планирует приобрести Севикяна у «Пари НН».