Мостовой сообщил, что болеет за «Спартак» Жамнова в КХЛ 

Двукратный чемпион СССР в составе футбольного «Спартака» Александр Мостовой признался, что болеет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за красно-белых.

«Я очень часто смотрю КХЛ. Думаю, даже процентов 80 игр. Болею за «Спартак», за Алексея Жамнова и всё чаще стал выбираться на игры красно-белых. Очень рад что спартаковцы прервали серию неудач и выиграли последнюю встречу. А то уже начали клевать команду, тренера и Илью Ковальчука», — заявил Мостовой RT.

Бывший футболист испанской «Сельты» не считает, что последние проблемы московской команды связаны с приходом Ковальчука.

«Это глупости и ужас. В 40 лет вернулся и забросил уже три шайбы. Ничего себе. Всем бы так в 40 лет. Остальные в 25 уже заканчивают. Более того, если из лазарета вернутся Мальцев, Морозов, Локтионов, то считаю, что подопечные Жамнова будут одними из претендентов на Кубок Гагарина. А ещё лучше будет, если менеджмент клуба подпишет пару новичков», — заключил Мостовой.

«Спартак» победил «Витязь» (2:1) и прервал шестиматчевую серию поражений. Столичный клуб с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Запада.

Ранее обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Юрий Жирков высказался о переходе защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА.