Американский журналист пожелал выздоровления хоккеисту НХЛ Ничушкину

Журналист из США Дрю Ливингстоун обратился к российскому нападающему «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину.

«Выздоравливай скорее, Вэл. «Эвеланш» останется без Ничушкина. Жаль, потому что он проводил убийственный сезон в их составе», — написал журналист в соцсетях.

16 января НХЛ подтвердила, что Ничушкин попал в программу помощи игрокам лиги. Программа помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил 22 гола и отдал 20 голевых передач в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам НХЛ.