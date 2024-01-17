Мостовой: зачем «Спартаку» Моуринью, который последнее время идёт вниз

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова нанять Жозе Моуринью в «Спартак».

«Шансы Моуринью приехать в РПЛ? Ну, зачем «Спартаку» Моуринью? Он последнее время идёт вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более наши команды в Европе не играют, это вообще глупости», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Он также отметил, что хотел бы видеть португальского специалиста в «средненькой команде» Италии, Испании или Англии.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покидал базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал, что не высказывал неуважения к российскому футболу.