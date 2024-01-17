Капелло: никогда не высказывал неуважения к российскому футболу

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло рассказал, что не высказывал неуважения к российскому футболу.

«Я никогда не высказывал неуважения к российскому футболу», — цитирует Капелло РИА Новости.

16 января специалист заявил, что руководство «Ромы» неуважительно поступило с Жозе Моуринью, уволив его с поста главного тренера римского клуба, и вспомнил, что подобное произошло с ним в России.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда не вышла из группы на чемпионате мира 2014 года, набрав два очка в трёх матчах.

Ранее Капелло отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.