Капелло: никогда не высказывал неуважения к российскому футболу
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«Я никогда не высказывал неуважения к российскому футболу», — цитирует Капелло РИА Новости.
16 января специалист заявил, что руководство «Ромы» неуважительно поступило с Жозе Моуринью, уволив его с поста главного тренера римского клуба, и вспомнил, что подобное произошло с ним в России.
Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда не вышла из группы на чемпионате мира 2014 года, набрав два очка в трёх матчах.
Ранее Капелло отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.