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Президент немецкой «Герты» Бернштейн скончался в возрасте 43 лет

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Президент берлинской «Герты» Кай Бернштейн ушёл из жизни на 44-м году жизни.
Президент немецкой «Герты» Бернштейн скончался в возрасте 43 лет
  • globallookpress.com
  • © Heiko Becker/dpa

«Клубная семья скорбит, наши мысли находятся с семьей, друзьями и товарищами Кая в это трудное время», — говорится в сообщении пресс‑службы немецкого футбольного клуба.

Бернштейн был выбран главой «старой дамы» 26 июня 2022 года, в общей сложности набрав 1670 голосов.

В сезоне‑2022/23 «Герта» вылетела во Вторую Бундеслигу. В текущем розыгрыше чемпионата второго дивизиона берлинцы занимают седьмое место.

Ранее бразильский экс-боец ММА и тренер Диего Брага был найден мёртвым в одном из районов Рио-де-Жанейро.

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