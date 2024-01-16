Бывшего бойца ММА Брагу нашли мёртвым в Бразилии

Бразильский экс-боец ММА и тренер Диего Брага найден мёртвым в одном из районов Рио-де-Жанейро.

О его смерти сообщает промоушен Professional Fighters League (PFL) в соцсети Х.

По информации СМИ, на 44-летнего спортсмена напали в фавелах города представители местной преступной организации. Брага отправился на поиски своего мотоцикла, но члены одной из группировок приняли его за сотрудника полиции и убили.

Брага выступал в смешанных единоборствах с 2003-го по 2014 год и выходил на ринг с Чарльзом Оливейрой, Милтоном Виейрой и Адриано Мартинсом. Также он тренировал бразильского средневеса Андерсона Силву.

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