Бывшего бойца ММА Брагу нашли мёртвым в Бразилии
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О его смерти сообщает промоушен Professional Fighters League (PFL) в соцсети Х.
По информации СМИ, на 44-летнего спортсмена напали в фавелах города представители местной преступной организации. Брага отправился на поиски своего мотоцикла, но члены одной из группировок приняли его за сотрудника полиции и убили.
Брага выступал в смешанных единоборствах с 2003-го по 2014 год и выходил на ринг с Чарльзом Оливейрой, Милтоном Виейрой и Адриано Мартинсом. Также он тренировал бразильского средневеса Андерсона Силву.
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